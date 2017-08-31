СПЧ в октябре проведет специальное заседание по противодействию экстремизму

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) проведет в середине октября специальное заседание по проблемам противодействия экстремизму, на начало ноября запланировано спецзаседание по вопросам образования, сообщил РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров.

Ранее сообщалось, что СПЧ планирует до конца года провести специальное заседание о роли гражданского общества в развитии системы образования, в рамках которого будет подписано соглашение о сотрудничестве между советом и Минобрнауки. В середине августа также стало известно, что члены СПЧ начали подготовку спецзаседания по проблемам противодействия экстремизму. В четверг состоялось заседание президиума СПЧ, в ходе которого правозащитники обсудили планы работы совета на четвертый квартал нынешнего года.

"Заседание по проблемам противодействия экстремизму будет 17 октября. Еще будет заседание по образованию в начале ноября", — сообщил Бобров по итогам президиума.

Кроме того СПЧ с 8 по 11 ноября проведет выездное заседание в Архангельской области, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что на осень запланировано также несколько заседаний постоянных комиссий совета, в том числе заседание комиссии по общественному контролю, которое пройдет в Воронежской области.