Власти Кировской области намерены развивать в регионе медицинский туризм

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Власти Кировской области рассматривают возможность организации медицинского туризма в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.

Такую инициативу озвучил врио губернатора Кировской области Игорь Васильев на встрече с врачами клинической больницы.

"Обсуждалось новое, но весьма перспективное направление – медицинский туризм, который позволит привлекать в область пациентов из других регионов и даже стран. У специализированных медицинских организаций Кирова есть успешный опыт работы с пациентами из других регионов: не первый год на лечение приезжают иногородние пациенты и в областную клиническую больницу, в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", — говорится в сообщении.

Между тем, в правительстве считают, что для развития этого направления необходима соответствующая инфраструктура. Решением может стать формирование медицинского комплекса, в который вошли бы несколько лечебных учреждений города. Это позволит создать новые рабочие места и привлечь в регион средства по межтерриториальным расчетам (расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами субъекта РФ, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования).

Васильев считает, по данным пресс-службы, что в вопросе развития медицинского туризма необходимо развивать не только медицинские организации, но и повышать общий уровень жизни в регионе, делать его более привлекательным для посещения: благоустраивать парки, скверы, ремонтировать дороги, развивать туристические маршруты. В этом году область участвует сразу в нескольких федеральных программах по благоустройству и намерена участвовать в них и в следующем году.