Власти Кировской области намерены развивать в регионе медицинский туризм

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Власти Кировской области рассматривают возможность организации медицинского туризма в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Такую инициативу озвучил врио губернатора Кировской области Игорь Васильев на встрече с врачами клинической больницы.
"Обсуждалось новое, но весьма перспективное направление – медицинский туризм, который позволит привлекать в область пациентов из других регионов и даже стран. У специализированных медицинских организаций Кирова есть успешный опыт работы с пациентами из других регионов: не первый год на лечение приезжают иногородние пациенты и в областную клиническую больницу, в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", — говорится в сообщении.
Между тем, в правительстве считают, что для развития этого направления необходима соответствующая инфраструктура. Решением может стать формирование медицинского комплекса, в который вошли бы несколько лечебных учреждений города. Это позволит создать новые рабочие места и привлечь в регион средства по межтерриториальным расчетам (расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами субъекта РФ, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования).