МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова выдал первые студенческие билеты сорока трем первокурсникам нового факультета космических исследований, говорится в сообщении Роскосмоса.

В церемонии приняли участие ректор МГУ академик Виктор Садовничий, декан факультета космических исследований Василий Сазонов, дважды Герой СССР, руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев и исполнительный директор по персоналу и социальной политике госкорпорации "Роскосмос" Алла Вучкович.

Студентов поздравили с МКС космонавты Роскосмоса Федор Юрчихин и выпускник МГУ, командир экипажа 52 экспедиции Сергей Рязанский.

Во время приемной кампании 2017 года абитуриенты подали около 30 тысяч заявлений на различные факультеты МГУ, среди тех, кто хотел учиться на факультете космических исследований самой популярной стала программа "Методы и технологии дистанционного зондирования Земли" (направление "Прикладная математика и информатика").

Первый набор на факультет космических исследований осуществлялся на программы магистратуры: "Методы и технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)", "Государственное управление в космической отрасли", "Интеллектуальные технологии смешанной реальности для аэрокосмических систем" и "Физические условия космического пространства и планирование космических миссий".

Программа "Методы и технологии ДЗЗ" направлена на подготовку специалистов по автоматизации обработки данных ДЗЗ. В последние 5-7 лет существенно возросли возможности спутниковых группировок ДЗЗ, и объем получаемой информации увеличился в сотни раз.

Вторая магистерская программа – "Интеллектуальные технологии смешанной реальности для аэрокосмических систем" — направлена на подготовку специалистов в области тренажеростроения, эта специальность – на стыке математики, механики и медицины.

Магистерская программа "Государственное управление в космической отрасли" готовит специалистов, обладающих широким кругом знаний в области управления, экономики и права, способных применять эти знания при разработке и реализации современных технологий управления космической отраслью.

В рамках программы "Физические условия космического пространства и планирование космических миссий" МГУ будет готовить специалистов в области физики космоса. Здесь студенты приобретут знания в области природы радиационных и электромагнитных полей в космосе, физических явлений внутри и вне пределов Солнечной системы и в окружающем небесные тела пространстве.