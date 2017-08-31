Власти Москвы запустят в сентябре больше автобусов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Около 300 дополнительных городских автобусов запустят в Москве в сентябре в связи с возвращением жителей из отпусков, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Как отметил генеральный директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов, с наступлением осени количество пассажиров наземного общественного транспорта возрастает на 15-20%.
По словам Михайлова, для качественного транспортного обслуживания жителей "Мосгортранс" продолжит наращивать количество транспорта в течение осенних месяцев.