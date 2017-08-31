Депутаты попросили горсуд Петербурга вернуть Марсову полю статус гайд-парка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Иск с просьбой отменить постановление правительства Петербурга об исключении Марсова поля из списка гайд-парка отправлен в Санкт-Петербургский городской суд, сообщил РИА Новости один из авторов иска, депутат фракции "Яблоко" городского парламента Борис Вишневский.

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города. Общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как площадку для публичных мероприятий. Правительство Санкт-Петербурга 21 августа исключило Марсово поле, находящееся в центре города, из списка гайд-парков.

"Иск об отмене этого постановления городского правительства был направлен через сайт горсуда. Сегодня это наиболее удобный способ обращения", — сказал Вишневский. Иск подан совместно с депутатом той же партии Александром Кобринским.

В пресс-службе горсуда сообщили, что иск в настоящее время не зарегистрирован.