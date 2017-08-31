Средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы вырос на 1,6 балла

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших в российские вузы на бюджет, в 2017 году вырос на 1,6 балла по сравнению с прошлым годом и составил 68,2 балла, при этом проходные баллы в столичных вузах на порядок выше, чем в регионах, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"Минобрнауки России подвело первые итоги приемной кампании-2017. Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места в 2017 году увеличился относительно уровня прошлого года на 1,6 балла и составил 68,2 балла", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в вузах Москвы и Санкт-Петербурга средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места составил 76,2 и 75,8 баллов соответственно. Среди вузов с приемом на бюджетные места свыше 1,5 тысячи человек самые высокие показатели также сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге: средний балл по ним составляет 79,9.

"Федеральные университеты по этому показателю уступают ведущим столичным вузам примерно на 11,6 балла (их средний балл 68,3). Крупнейшие вузы в регионах в среднем по показателям бюджетного приема уступают столичным на 13 баллов (их средний балл 66,9)", — сообщили в Минобрнауки.

Как сообщили в пресс-службе, первые три места среди вузов с самым большим набором на бюджетные места заняли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Конкурс в российские вузы

По данным Минобрнауки, в среднем по России конкурс на бюджетные места в 2017 году составил 8,2 заявлений на место. Наибольшее количество заявлений на одно место было подано на экономические программы (21 человек на место), специальности в сфере политики и международных отношений (20,5 человек на место), СМИ (19,4 человек на место), медицины (8,5-16,1 человек на место). На инженерно-технические направления подано в среднем 7,2 заявлений на место; на педагогические специальности – 7,3 заявлений на место.

Среди технических направлений самые высокие баллы – на направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой и безопасностью информации – 69,9 балла, транспортными средствами – 56,8 балла; строительством – 64,9 балла, машиностроением – 61,9 балла.

Как отметили в Минобрнауки, традиционно самый высокий конкурс на обучение оказался в вузах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской областях и Республике Татарстан. Эти субъекты обладают большой образовательной сетью и на одно место в них подано на 1,6-4,5 заявлений больше, чем в среднем по России.

Целевики и олимпиадники

Как сообщили в Минобрнауки, доля целевиков (студентов, заключившие договор на обучение с последующей отработкой в регионах) в 2017 году составила 13,6% от общего количества принятых студентов. При этом их средний балл ЕГЭ вырос на 1,3 балла и стал равен 64,4 балла.

"Больше всего целевиков на специальностях и направлениях, входящих в следующие группы: Клиническая медицина, Образование и педагогические науки, Техника и технологии наземного транспорта, Электроника, радиотехника и системы связи, Авиационная и ракетно-космическая техника", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в вузы поступили все победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, которые изъявили желание поступить в высшие учебные заведения. В настоящее время на бюджетные места поступили 6202 победителя и призера олимпиад, что выше уровня прошлого года (5950 человек). Доля зачисленных победителей и призеров олимпиад от общего количества зачисленных составила 2,2% в целом (2% в 2016 году).