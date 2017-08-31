США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы вырос на 1,6 балла

17:5731.08.2017
(обновлено: 18:01 31.08.2017)
0550
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСтуденты. Архивное фотоСтуденты. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших в российские вузы на бюджет, в 2017 году вырос на 1,6 балла по сравнению с прошлым годом и составил 68,2 балла, при этом проходные баллы в столичных вузах на порядок выше, чем в регионах, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"Минобрнауки России подвело первые итоги приемной кампании-2017. Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места в 2017 году увеличился относительно уровня прошлого года на 1,6 балла и составил 68,2 балла", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в вузах Москвы и Санкт-Петербурга средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места составил 76,2 и 75,8 баллов соответственно. Среди вузов с приемом на бюджетные места свыше 1,5 тысячи человек самые высокие показатели также сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге: средний балл по ним составляет 79,9.

Ректор Московского Государственного университета Виктор Садовничий. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Результаты ЕГЭ нужно учитывать при вручении медалей, заявил ректор МГУ
"Федеральные университеты по этому показателю уступают ведущим столичным вузам примерно на 11,6 балла (их средний балл 68,3). Крупнейшие вузы в регионах в среднем по показателям бюджетного приема уступают столичным на 13 баллов (их средний балл 66,9)", — сообщили в Минобрнауки.

Как сообщили в пресс-службе, первые три места среди вузов с самым большим набором на бюджетные места заняли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Конкурс в российские вузы

По данным Минобрнауки, в среднем по России конкурс на бюджетные места в 2017 году составил 8,2 заявлений на место. Наибольшее количество заявлений на одно место было подано на экономические программы (21 человек на место), специальности в сфере политики и международных отношений (20,5 человек на место), СМИ (19,4 человек на место), медицины (8,5-16,1 человек на место). На инженерно-технические направления подано в среднем 7,2 заявлений на место; на педагогические специальности – 7,3 заявлений на место.

Ректор московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Отток молодых ученых за рубеж за 25 лет снизился вдвое, сообщил ректор МГУ
Среди технических направлений самые высокие баллы – на направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой и безопасностью информации – 69,9 балла, транспортными средствами – 56,8 балла; строительством – 64,9 балла, машиностроением – 61,9 балла.

Как отметили в Минобрнауки, традиционно самый высокий конкурс на обучение оказался в вузах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской областях и Республике Татарстан. Эти субъекты обладают большой образовательной сетью и на одно место в них подано на 1,6-4,5 заявлений больше, чем в среднем по России.

Целевики и олимпиадники

Как сообщили в Минобрнауки, доля целевиков (студентов, заключившие договор на обучение с последующей отработкой в регионах) в 2017 году составила 13,6% от общего количества принятых студентов. При этом их средний балл ЕГЭ вырос на 1,3 балла и стал равен 64,4 балла.

Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Садовничий рассказал о конкурсе среди поступающих в МГУ
"Больше всего целевиков на специальностях и направлениях, входящих в следующие группы: Клиническая медицина, Образование и педагогические науки, Техника и технологии наземного транспорта, Электроника, радиотехника и системы связи, Авиационная и ракетно-космическая техника", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в вузы поступили все победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, которые изъявили желание поступить в высшие учебные заведения. В настоящее время на бюджетные места поступили 6202 победителя и призера олимпиад, что выше уровня прошлого года (5950 человек). Доля зачисленных победителей и призеров олимпиад от общего количества зачисленных составила 2,2% в целом (2% в 2016 году).

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтуденты. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Студенты. Архивное фото
Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена