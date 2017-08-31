В Москве с начала года безбилетников оштрафовали почти на 80 млн рублей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Судебные приставы Москвы с начала 2017 года взыскали уже более 79 миллионов рублей штрафов за нарушения правил оплаты проезда в транспорте, сообщает в четверг пресс-служба столичного управления ФССП России.

"С начала текущего года совместно с сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок" было проведено 38 рейдов по выявлению лиц, уклоняющихся от оплаты штрафов за безбилетный проезд в наземном и подземном транспорте столицы. В результате совместной работы и применения судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения было взыскано более 79 миллионов рублей штрафов", — говорится в сообщении.

Приставы напоминают, что у нарушителей есть 60 дней на добровольную оплату, после чего штрафы взыскиваются принудительно. Также не оплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов.

Управление рекомендует гражданам своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся задолженности. Проверить информацию о возбужденных исполнительных производствах можно на сайте УФССП России по Москве с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств". Благодаря электронному сервису можно не только узнать о наличии задолженности, но и оплатить долг, не выходя из дома, информируют приставы.