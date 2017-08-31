1 сентября спасатели МЧС обеспечат пожарную безопасность в школах

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Более 53 тысяч сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность в российских учебных заведениях 1 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В День знаний на время проведения торжественных мероприятий пожарную безопасность образовательных учреждений и граждан нашей страны от МЧС России будет обеспечивать группировка сил и средств Федеральной противопожарной службы — более 53 тысяч сотрудников и около 12 тысяч пожарной и спасательной техники", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 1600 образовательных учреждений Москвы безопасность обеспечат около 2 тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев.