На территории кампуса МГУ ограничат движение транспорта

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Московский университет и столичный департамент транспорта ограничат движение на территории кампуса МГУ и расширят пешеходные зоны для предотвращения "гонок" на территории вуза; соответствующий проект должен быть утвержден в начале сентября 2017 года, сообщили РИА Новости в университете.

Ранее Московский государственный университет попросил ГИБДД обратить внимание на проблему с "гонщиками" у здания вуза. В университете отметили, что со своей стороны администрация делает все, чтобы обеспечить безопасность студентов.

"Администрации МГУ и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно разработали новый проект организации дорожного движения на территории кампуса МГУ", — говорится в сообщении.

Как уточнили в вузе, планируемые мероприятия должны затронуть улицы академика Хохлова, академика Самарского, Лебедева и Менделеевскую. В частности, будут расширены пешеходные зоны и установлены дополнительные искусственные неровности, ограничен скоростной режим (20 км/час и 40 км/час), организовано парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы для исключения возможностей заезда и парковки на тротуарах, а также приведены размещения остановок общественного транспорта и пешеходных переходов к требованиям нормативной документации.

"Проект должен быть утвержден Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в начале сентября 2017 года", — добавили в университете.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как автомобиль ездит по газону возле главного здания МГУ. Сотрудники Госавтоинспекции изучают эту видеозапись.