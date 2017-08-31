В школах Ингушетии появятся юнармейские патриотические комнаты

МАГАС, 31 авг — РИА Новости. Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил в ближайшее время открыть во всех общеобразовательных учреждениях специальные юнармейские патриотические комнаты, сообщает пресс-служба руководителя субъекта.
"По завершении этой работы у детей появятся удобные помещения со всеми атрибутами, где можно будет собираться, обсуждать вопросы патриотического характера, словом, провести с пользой время. Уже сформирован список из одной тысячи человек, которые могут войти в движение", — говорится в сообщении.
Глава республики призвал уделять особое внимание социализации ребят. В составе отрядов, по его мнению, должны быть представители разных национальностей, дети госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, дети из семей ликвидированных участников незаконных вооруженных формирований.