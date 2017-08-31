Глава Адыгеи поручил Минобрнауки республики разобраться с ветхими школами

КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил министерству образования и науки республики отработать поступившие обращения, касающиеся ветхой школьной инфраструктуры, о которых было упомянуто в среду в ходе встречи врио с президентом Росси Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Уточняется, что поручение прозвучало на заседании кабинета министров республики. Накануне глава государства передал Кумпилову зеленую папку, в которой собраны обращения, поступившие от жителей Адыгеи в ходе "прямой линии" с президентом России, в том числе и вопрос, касающийся школьной инфраструктуры.

По словам Путина, "людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры". Как отмечает пресс-служба главы республики, министерству образования и науки Адыгеи дано поручение отработать поступившие обращения, главы районов этот вопрос также должны взять на свой личный контроль.

"Подготовка и содержание государственных образовательных учреждений – это обязанность только органов власти. Никаких поборов с родителей быть не должно. В муниципалитетах обязаны знать, что происходит в каждом учреждении, каково фактическое состояние здания и всех его помещений, как обстоят дела с оснащением школ и детских садов и что требуется для устранения возникших проблем", — приводятся в сообщении слова Кумпилова. Он добавил, что такую работу необходимо вести постоянно, а не только для отчетов.