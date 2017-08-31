МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы в России должны усилить работу в среде мигрантов по предотвращению распространения экстремистских идей, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании двух выходцев из Средней Азии , готовивших теракты в Москве и Подмосковье 1 сентября. По данным ФСБ, задержанные являются членами террористической группировки "Исламское государство" *, у них нашли контакты с вербовщиками и инструкции по совершению терактов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее заявил, что для приезжающих в Россию граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим.

"Большое количество терактов, которые планировались на территории России, было предотвращено. Однако при этом надо понимать, что угроза терроризма достаточно большая, и здесь, безусловно, требуется значительная активизация усилий, в том числе, безусловно, крайне важно усиливать агентурную работу и оперативно-розыскную деятельность. Одна из категорий людей, которые, безусловно, наиболее подвержены этим террористическим вербовкам, это, конечно, мигранты", — считает Григорьев.

По его словам, зачастую под влияние экстремистских идей мигранты попадают уже на территории России.

"Главным образом через интернет это происходит. И поэтому нужно, конечно, среди мигрантов правоохранительным органам резко активизировать деятельность", — полагает член ОП.

При этом Григорьев отметил, что российские правоохранители "работают довольно-таки эффективно", о чем свидетельствует количество задержаний "террористов и потенциальных террористов".

*Террористическая организация, запрещенная в России.