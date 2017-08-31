Военные из ФРГ приедут в Петербург для участия в поиске военных захоронений

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Военнослужащие Бундесвера приедут в Санкт-Петербург для участия в совместных российско-немецких поисках воинских захоронений времен Второй мировой войны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для проведения совместных поисковых работ и мероприятий по уходу за воинскими захоронениями на территории Ленинградской и Псковской областей 3 сентября в Санкт-Петербург прибудут военнослужащие Бундесвера. Они будут жить на территории 90-го отдельного специального поискового батальона (ОСПБ) в поселке Мга (Кировского района Ленинградской области)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продлятся с 3 по 15 сентября. С российской стороны в мероприятиях будут участвовать военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

"Планом совместных работ предусмотрены уход за немецкими воинскими захоронениями в деревне Сологубовка (Ленинградская область) и городе Себеж (Псковская область) и российскими воинскими захоронениями на "Синявинских высотах" и "Невском пяточке", — уточняет министерство.

Кроме того, будут проведены церемонии в память погибших воинов и совместные возложения венков российскими и немецкими военнослужащими. В городе Себеж на немецком сборном воинском кладбище пройдет церемония захоронения останков немецких военнослужащих. Также во время визита военнослужащие двух стран проведут товарищеские матчи по футболу и волейболу.