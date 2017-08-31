Чайка отправил на Байкал комиссию для проверки объектов, вредящих природе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Генпрокуратура РФ начала проверку деятельности хозяйствующих субъектов, вредящих природе Байкала, сообщил в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству в 2018-2020 годах ликвидировать последствия деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) за счет средств бюджета. Он также поручил Генпрокуратуре РФ и Росприроднадзору проверить законность деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на Байкале. Срок выполнения данного поручения — 1 ноября 2017 года.

"Генеральный прокурор Юрий Чайка направил на Байкал комиссию Генпрокуратуры для организации проверки природоохранного законодательства. К проверке также привлечены сотрудники федеральных служб по надзору в сфере природопользования и в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральных агентств водных ресурсов, лесного хозяйства и по рыболовству, прокуратуры Бурятии, Иркутской области, Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры", — сказал он.

Куренной отметил, что проверка охватит все объекты, оказывающие негативное воздействие на Байкальскую природную территорию.