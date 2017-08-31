МЧС рекомендует перенять опыт алтайских властей по предупреждению пожаров

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России рекомендовал использовать всем регионам Сибири, Урала и Дальнего Востока опыт Алтайского края по предупреждению природных пожаров, где власти приняли решение не выделять субсидии сельхозпроизводителям, нарушающим противопожарный режим.

Власти Алтайского края приняли постановление "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства", которое предполагает не выделять субсидии из краевого бюджета в 2018 году тем сельхозпроизводителям, которые допустили нарушение противопожарного режима.

"В Сибирском региональном центре МЧС России высоко оценили инициативу Алтайского края и рекомендовали главам всех субъектов Сибири, Урала и Дальнего Востока взять на вооружение алтайский опыт, максимально используя механизмы финансового, материального и административного воздействия в целях защиты населения и территории от пожаров в весенне-летний пожароопасный период", — сообщили РИА Новости в пресс-службе СРЦ МЧС РФ.

Как заявил начальник СРЦ генерал-лейтенант Сергей Диденко, это хороший пример грамотного применения полномочий органов исполнительной власти в обеспечении безопасности.

"До 30 октября текущего года ГУМЧС России по Алтайскому краю предоставит в министерство сельского хозяйства края официальный список сельскохозяйственных товаропроизводителей, допустивших подобные нарушении. Предприятия из "черного списка" субсидии оформить не смогут", — подчеркнули в пресс-службе.

Как пояснили в региональном центре МЧС, таким способом руководство Алтайского края пытается воздействовать на недобросовестных предпринимателей, которые игнорируя требования безопасности, провоцируют возникновение природных пожаров и подвергают пожарной угрозе населенные пункты и людей.