Эксперт назвал среднюю стоимость букета на 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Средняя стоимость букета школьника на 1 сентября в России составит около 900 рублей, сообщили РИА Новости свою оценку в пресс-службе сервиса доставки цветов "Флорист.ру".

"Средняя стоимость букета российского школьника около 900 рублей, в столичном регионе — на 300-400 рублей дороже. За год повышение среднего чека пока не наблюдается (более понятно будет ближе к празднику)", — сказали в пресс-службе.

Основная доля родителей, по оценкам прошлых лет, заказывает цветы накануне — за один-два дня до линейки. Пик заказов приходится на 31 августа. Традиционно к празднику растет закупочная стоимость цветка на 15-20%.

Всё чаще цветы, особенно в Москве, заказывают в виде общей на класс большой корзины. По данным "Флорист.ру", доля таких заказов в 2016 году выросла почти на 12%. Родители покупают такую композицию из цветов и продуктов все вместе, чаще стали заказывать трендовые композиции — цветы в деревянных ящиках и шляпных коробках.

"Основной плюс таких подарков не только в моде, но и в практичности, ведь учителю не нужно искать вазу, как-то особенно ухаживать за цветами, да и в целом, решать вопросы жизнеобеспечения цветка", — отметили в пресс-службе.