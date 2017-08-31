В День знаний на ВДНХ проведут бесплатные мастер-классы для школьников

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Бесплатные мастер-классы по мультипликации, развлекательные программы и выставки организуют в Москве на ВДНХ в День знаний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На ВДНХ подготовили к 1 сентября бесплатные выставки, развлечения и мастер-классы для школьников. Можно будет, например, узнать, как сделать свой мультфильм, сходить на "Робостанцию" и получить большую скидку на водное шоу в "Москвариуме", — сообщил мэр в четверг на официальной странице в социальной сети " Вконтакте ".

Как уточняется на официальном сайте ВДНХ, 1 сентября маленькие гости исторического мультимедийного парка "Россия — моя история" смогут увидеть любимые ленты от киностудии "Союзмультфильм" и поучаствовать в мастер-классах по созданию мультиков. На крыльце исторического парка школьников будут развлекать мыльными пузырями и анимацией, а в зрительном зале их ждет научное шоу о русских ученых и изобретателях.