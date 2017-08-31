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Общество

Власти ЯНАО назвали вбросами информацию об их "обогащении на ЖКХ"

14:5031.08.2017
(обновлено: 14:53 31.08.2017)
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© РИА Новости / Мария СавченкоКвитанция за услуги ЖКХ. Архивное фотоКвитанция за услуги ЖКХ. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Савченко

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 авг — РИА Новости. В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа назвали "грязными вбросами" публикации ряда СМИ о заработке региональных чиновников на компенсациях за оплату услуг ЖКХ.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россияне считают борьбу с коррупцией недостаточной, показал опрос
Ранее "Первое антикоррупционное СМИ" опубликовало материал, позднее распространенный другими изданиями, в котором заявляется, что власти региона в 2012 году повысили тарифы на услуги ЖКХ для населения и юридических лиц, не относящихся к льготным категориям. При этом, как отмечает издание, в список льготников попали все категории граждан и предприятий на территории ЯНАО.

Эти меры, по версии журналистов, дали возможность в сотни раз увеличить компенсацию коммунальных платежей для льготников из бюджета, чтобы покрыть "разницу в тарифах". Средства, как отмечает интернет-ресурс, направлялись в числе прочего ведущему поставщику теплоснабжения в регионе — компании "Ямалкоммунэнерго", созданной ранее Михаилом Гилевым, впоследствии возглавившим окружной департамент по тарифной политике, энергетике и жилищно-коммунальному комплексу. Таким образом, делает вывод издание, из бюджета региона было выведено не менее 14 миллиардов рублей.

В аппарате губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина агентству заявили, что подобная информация "не соответствует реальному положению дел".

"О спекулянтах на теме борьбы с коррупцией говорят сегодня чуть ли не чаще, чем о самом явлении. Уверены, компетентные органы разберутся. Об этих грязных вбросах нас предупреждали еще в начале года. За этот период вышло порядка 200 явно заказных материалов", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова.

Как пояснили РИА Новости в региональном правительстве, на Ямале доля платы граждан за коммунальные услуги составляет 33% от экономически обоснованного тарифа. В 2016 году объем субсидии составил 12,4 миллиарда рублей, при этом в список ресурсоснабжающих предприятий, получающих компенсации выпадающих доходов, входят 26 предприятий.

Стойбище родовой общины коренных малочисленных народов Севера Дянки-Кой в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Численность коренных жителей на Ямале выросла на 11% за 10 лет
Власти автономного округа также подчеркнули, что тарифы для населения с 2010 по 2015 год оставались неизменными за счет оплаты государством разницы между экономически обоснованным тарифом и платой граждан ресурсоснабжающим организациям. В 2016 году тарифы для населения увеличились в среднем на 5%, оставшуюся разницу также покрывает округ.

"Субсидирование тарифов ЖКХ для северных регионов России является законной нормой и значимой мерой социальной поддержки населения. Кроме Ямала, аналогичные меры поддержки граждан действуют, например, в Якутии, где объем субсидии в 2016 году составил порядка 20 миллиардов рублей", — резюмировали в правительстве ЯНАО.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Атаманов
Этим прокурорам надо заниматься, а не перемывать косточки в СМИ.
14:58
31.08.2017
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