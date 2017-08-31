Власти ЯНАО назвали вбросами информацию об их "обогащении на ЖКХ"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 авг — РИА Новости. В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа назвали "грязными вбросами" публикации ряда СМИ о заработке региональных чиновников на компенсациях за оплату услуг ЖКХ.

Ранее " Первое антикоррупционное СМИ " опубликовало материал, позднее распространенный другими изданиями, в котором заявляется, что власти региона в 2012 году повысили тарифы на услуги ЖКХ для населения и юридических лиц, не относящихся к льготным категориям. При этом, как отмечает издание, в список льготников попали все категории граждан и предприятий на территории ЯНАО.

Эти меры, по версии журналистов, дали возможность в сотни раз увеличить компенсацию коммунальных платежей для льготников из бюджета, чтобы покрыть "разницу в тарифах". Средства, как отмечает интернет-ресурс, направлялись в числе прочего ведущему поставщику теплоснабжения в регионе — компании "Ямалкоммунэнерго", созданной ранее Михаилом Гилевым, впоследствии возглавившим окружной департамент по тарифной политике, энергетике и жилищно-коммунальному комплексу. Таким образом, делает вывод издание, из бюджета региона было выведено не менее 14 миллиардов рублей.

В аппарате губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина агентству заявили, что подобная информация "не соответствует реальному положению дел".

"О спекулянтах на теме борьбы с коррупцией говорят сегодня чуть ли не чаще, чем о самом явлении. Уверены, компетентные органы разберутся. Об этих грязных вбросах нас предупреждали еще в начале года. За этот период вышло порядка 200 явно заказных материалов", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова.

Как пояснили РИА Новости в региональном правительстве, на Ямале доля платы граждан за коммунальные услуги составляет 33% от экономически обоснованного тарифа. В 2016 году объем субсидии составил 12,4 миллиарда рублей, при этом в список ресурсоснабжающих предприятий, получающих компенсации выпадающих доходов, входят 26 предприятий.

Власти автономного округа также подчеркнули, что тарифы для населения с 2010 по 2015 год оставались неизменными за счет оплаты государством разницы между экономически обоснованным тарифом и платой граждан ресурсоснабжающим организациям. В 2016 году тарифы для населения увеличились в среднем на 5%, оставшуюся разницу также покрывает округ.

"Субсидирование тарифов ЖКХ для северных регионов России является законной нормой и значимой мерой социальной поддержки населения. Кроме Ямала, аналогичные меры поддержки граждан действуют, например, в Якутии, где объем субсидии в 2016 году составил порядка 20 миллиардов рублей", — резюмировали в правительстве ЯНАО.