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Общество

В Минобрнауки рассказали, в каких регионах 1 сентября откроются новые школы

14:4131.08.2017
(обновлено: 14:42 31.08.2017)
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© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Денис ГришкинПосещение Сергеем Собяниным новой школы в Некрасовке. Архивное фотоПосещение Сергеем Собяниным новой школы в Некрасовке. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Денис Гришкин

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В День знаний в разных регионах России откроются 76 новых школ, которые оборудованы современными классами, спортзалами и библиотеками, сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

Школьные учебники в продаже
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"В День знаний свои двери откроют 76 новых школ. Всего в текущем году за счет средств федерального и региональных бюджетов будет построено и введено в эксплуатацию 170 новых школ, 83 из которых в рамках приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников", — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, 1 сентября в Казани откроется полилингвальная и многопрофильная гимназия №180 на 1224 места. Дети смогут обучаться в татарских и русских классах, выбирая при этом техническое или IT-направление. В Набережных Челнах 1 сентября откроется средняя общеобразовательная школа №41 на 1224 учащихся с двумя бассейнами и двумя спортивными залами, в одном из которых оборудован скалодром.

Школа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Брянской области вводятся в эксплуатацию Стародубская средняя общеобразовательная школа №3 и "Снежская гимназия" Брянского района. Обе школы рассчитаны на 500 мест. В Рязани откроется школа №75, где оборудованы актовый и три спортивных зала, площадь одного из них – 800 квадратных метров.

В поселке Придорожный Самарской области учеников примет средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр "Южный город" на 1,5 тысячи мест. В ней предусмотрены современные блоки учебных помещений для начальных и старших классов, четыре спортивных зала, библиотека с медиацентром, читальный зал с книгохранилищем, столовая с двумя обеденными залами и фойе с зимним садом.

В Екатеринбурге откроется "Французская гимназия" №39, рассчитанная на 550 детей. В Челябинске школьников примет образовательный центр №2 на 1175 учеников, оснащенный современными спортивными площадками, профильными кабинетами, кинозалом и бассейном. В состав образовательного центра входит детский сад. Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы лифты, санитарные комнаты и закуплены устройства для слабослышащих.

Логотип компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Кроме того, в День знаний откроются "Эмековская основная общеобразовательная школа" Волжского муниципального района Марий Эл на 120 мест и средняя общеобразовательная школа №3 муниципального образования Староминский район Краснодарского края на 400 мест.

По данным Минобрнауки, новые школы 1 сентября откроются в Чечне, Татарстане, Марий Эл, Краснодарском крае, Кемеровской, Самарской, Брянской, Рязанской, Челябинской и Свердловской областях.

В ведомстве напомнили, что для обеспечения повышения доступности и качества общего образования в Российской Федерации за счет создания новых мест в школах Минобрнауки России курирует реализацию приоритетного проекта правительства РФ "Создание современной образовательной среды для школьников". Проект рассчитан до 2025 года с ежегодным финансированием. В 2017 году на его реализацию из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ представлены субсидии в объеме 25 миллиардов рублей.

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