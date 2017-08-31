В столичном департаменте строительства назвали "перегретой" тему реновации

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Медийное освещение программы реновации жилищного фонда в Москве "перегрето", сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Вся история с реновацией перегрета гораздо больше, чем она того заслуживает. Хочу напомнить, что Москва первую волну реновации, а это 1722 дома, уже практически выполнила и не было конференций, митингов, демонстраций. Практически все то же самое будет выполняться теперь для 5 тысяч домов. То есть разница не кардинальная", — сказал Бочкарев.

Он отметил, что программа реновации жилищного фонда действительно сложная.

"При этом мы уверены, что сама программа реновации даст гигантский толчок для экономического развития как Москвы, так и всей России. Это смежные отрасли: производство строительных материалов, машин, механизмов, одежда и питание для рабочих и так далее. Все это закрутит экономику", — добавил он.