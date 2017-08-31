В столичном департаменте строительства назвали "перегретой" тему реновации

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Медийное освещение программы реновации жилищного фонда в Москве "перегрето", сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что программа реновации жилищного фонда действительно сложная.
"При этом мы уверены, что сама программа реновации даст гигантский толчок для экономического развития как Москвы, так и всей России. Это смежные отрасли: производство строительных материалов, машин, механизмов, одежда и питание для рабочих и так далее. Все это закрутит экономику", — добавил он.