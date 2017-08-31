Эксперт: выявленные случаи лихорадки Денге не опасны для населения

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Опасаться выявленных в РФ случаев лихорадки Денге не стоит, заболевание не передается от человека к человеку, сказал замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Ранее СМИ сообщили, что в Волгограде госпитализировали индийского студента с лихорадкой Денге.

"Денге широко распространена в мире, конечно, если наши люди отдыхают в Таиланде, Индии, Вьетнаме, даже в Доминиканской республике, поймать Денге не представляет большого труда, потому что комары являются переносчиками этой инфекции. Прививки от нее нет, защититься от нее нельзя, нужно проводить профилактику против самих комаров", — сказал Малеев РИА Новости.

Он отметил, что скорее всего студент заболел еще в Индии, но выявили болезнь уже в России.

"Где-то около 300 случаев (в год) у нас бывает завозных. Очень много в Красноярке, казалось бы, холодное место, а у них чартерные рейсы идут в Таиланд, поэтому у них вполне реально 10-20 случаев за год. В Москву заносится часто. Для других (людей) опасности нет. Она не передается от человека к человеку, у нас таких комаров нет, они у нас не выживают", — добавил Малеев.

Он отметил, что в большинстве случаев заболевший лихорадкой Денге выздоравливает, хотя иногда заболевание сопровождается шоковым состоянием, при котором нарушаются функции свертываемости крови.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадок Денге и Чикунгунья в Индии, где к концу августа зарегистрированы более 31 тысячи случаев заболевания.

Лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.