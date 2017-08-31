Герман выразил солидарность с мнением о невиновности Серебренникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Режиссер Алексей Герман заявил о солидарности с мнением художественного руководителя петербургского Александринского театра Валерия Фокина, выразившего свою убежденность в невиновности российского режиссера Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве.

Ранее Фокин заявил, что никогда не поверит в вину режиссера. По его мнению, Серебренников находится сейчас в сложной психологической ситуации, которая стала для него серьезным испытанием.

"К Кириллу Серебренникову я отношусь с уважением, солидаризируюсь с Фокиным. Мне кажется, что он человек честный", — сказал Герман.

При этом он выступил против публикаций в медиа предварительных выводов следствия. "Если выяснится, что хищения не было, получится, что человека загубили… Зачем провоцировать страх и неуверенность?" — сказал режиссер.

Он призвал к "адекватному и прозрачному следствию", которое должно быть в отношении "любого гражданина нашей страны".

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".