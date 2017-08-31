В отеле, где Джабраилов стрелял в потолок, усилили меры безопасности

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обстановка в отеле Four Seasons в самом центре Москвы, где накануне ночью экс-сенатор Умар Джабраилов стрелял в потолок из пистолета, сейчас спокойная, однако меры безопасности усилены, передает корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, сейчас в районе отеля на Охотном ряду ничего не говорит о недавнем инциденте. Люди заходят в отель, прохожие гуляют.

Однако заметно, что меры безопасности в отеле усилены: поблизости дежурят минимум две машины полиции, в здание на глазах корреспондента также зашел сотрудник ОМОН, но разговаривать он отказался, молча пройдя в отель.

Сотрудники отеля общаться с прессой также категорически отказываются. По данным СМИ, все работники гостиницы подписали бумагу о неразглашении какой-либо информации о Джабраилове.

Как сообщал источник РИА Новости, Джабраилова после инцидента отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, эта статья предполагает вплоть до реальных сроков заключения.

Сам бизнесмен, по данным "Коммерсанта", объяснил выстрелы своей оплошностью – якобы он решил проверить свой наградной пистолет, которым за несколько лет ни разу не пользовался, и случайно несколько раз выстрелил вверх.