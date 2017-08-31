Сенаторы попросят правительство отрегулировать цены на авиаперевозки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сенаторы намерены обратиться к правительству РФ с просьбой отрегулировать цены на авиаперевозки, которые, по мнению парламентариев, завышены.

Такое предложение, по словам первого замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова, содержится в предложениях рабочей группы, созданной в Совфеде по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко.

"С началом осенней сессии, в конце сентября, мы вынесем эти рекомендации на рассмотрение комитета по экономполитике, затем на заседание Совфеда", — сказал Калашников РИА Новости.

В качестве негативных составляющих, влияющих на цену авиабилета, Калашников назвал "искусственное завышение стоимости авиационного керосина, высокие цены на обслуживание самолетов в аэропортах". Кроме того, сами авиакомпании стремятся получить наибольшую выгоду, искусственно завышая стоимость билетов при повышенном спросе, например, летом.

Рабочая группа Совфеда также предлагает дотировать перевозки для льготных категорий граждан и для удаленных территорий.

"Мы предлагаем обратиться к правительству РФ, и, в частности, к Минтрансу и Федеральной антимонопольной службе для урегулирования этих вопросов", — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что для решения поставленных задач достаточно антимонопольного законодательства, и нет необходимости "наступать на рыночные принципы".

Он пояснил, что аэропорты часто являются микромонополистами в своих регионах, и их деятельность должна отслеживать ФАС.

В то же время Калашников отметил, что если сенаторы после обращения к кабинету министров не увидят никаких подвижек в решении вопроса по регулированию тарифов на авиаперевозки, "возможно и внесение поправок в законодательство, вплоть до рекомендации ввести госрегулирование в этой сфере".