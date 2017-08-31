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Общество

Роман Березовский: уровень игры вратарей в России — высокий

12:5531.08.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВратарь Динамо Роман Березовский. Архивное фотоВратарь Динамо Роман Березовский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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О сегодняшних реалиях футбола, о вратарской позиции в сборной России, будущем футбольной команды "Динамо" в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал Роман Березовский, тренер вратарей футбольного клуба "Динамо".

- Вы завершили карьеру футболиста чуть более двух лет назад. Не скучаете по временам, когда не ваши подопечные, а вы сами защищали ворота "Динамо"?

— Конечно, бывают такие моменты. Но потом возвращаешься в реальность и понимаешь, что всему свое время, и это жизнь. Все когда-нибудь меняется и приходит время других, но ностальгия остается.

- Можно ли сказать, что окончательно нашли себя в роли тренера?

— Карьеру тренера не назовешь легкой, все время надо быть собранным и работать на высокий результат. Быть тренером — это очень большая ответственность. И мне нравится ощущать себя в новой роли, хотя до этого момента прошло много времени, и большую часть своей жизни я был вратарем, а сейчас наступил новый этап, и он тоже очень интересный.

- В последнее время ходит много споров о том, кто является лучшим вратарем в России, в адрес Игоря Акинфеева звучит немало критики. По вашему мнению, тот же Андрей Лунев может составить конкуренцию Акинфееву в сборной России?

— Думаю, вряд ли сегодня кто-то может сравниться с Игорем Акинфеевым, учитывая, сколько игр он провел за сборную России и в составе ЦСКА, а также на международной арене. Поэтому не думаю, что пока кого-то можно с ним сравнивать. Наверное, когда-то кто-то и сможет составить конкуренцию, но не в ближайшее время. Андрей Лунев очень талантливый вратарь, но стабильность, которую демонстрирует Игорь на протяжении многих лет очевидна, поэтому, я думаю, вряд ли кто-то с ним сможет сравниться.

- Футбольный клуб "Динамо", генеральным спонсором которого выступает банк ВТБ, в прошлом сезоне провело в Футбольной национальной лиге. Какой опыт вы вынесли лично для себя из работы на этом уровне?

— Я неоднократно сам участвовал, как игрок в первой лиге, будучи игроком "Зенита" это было более 20 лет назад. И поэтому если сравнивать, то сейчас на бытовом уровне игра гораздо легче дается. Раньше были спаренные игры, сейчас одиночные, поэтому выезжаешь всего на два три дня максимум, а раньше приходилось на неделю уезжать. Если говорить о спортивной составляющей, то это так сказать более российская лига, потому что там практически нет иностранцев и сразу видишь уровень российских футболистов. Он как показывает практика — средний.

Гол. Архивное фото
© Fotolia / anekoho
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Если говорить об опыте, то каждый день учишься чему-то новому и не важно в первой лиге ты играешь или в премьер-лиге. Что касается вратарей, мне кажется, уровень российских вратарей в первой лиге довольно высок, по сравнению с полевыми игроками. Кроме того, ФНЛ, как турнир сейчас лучше организован, чем раньше и находится на довольно высоком уровне.

- Часто бывает так, что клубы, возвращаясь на высокий уровень, меняют тренерский штаб. Вы ощущаете, что "бело-голубые" могут достичь успехов во главе с Юрием Калитвинцевым?

— Мне кажется да, конечно могут. Я очень давно в футболе, и помню, как складывался коллектив вначале и тот высокий уровень, который есть сегодня у команды, та сплоченность — это огромная заслуга тренера Юрия Николаевича Калитвинцева. Он развивается, как тренер каждый день и постоянно ищет что-то новое. У нас сейчас существует большая конкуренция на некоторые позиции в команде. Уверен, что все будет хорошо.

- Скоро открывается новый стадион "Динамо". Возвращение в Петровский парк — настоящая веха в истории клуба? Не будете скучать по "Арене Химки"?

Автомобили такси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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- Последние десять лет "Арена Химки" для меня домашний стадион, поэтому для меня это место стало родным. Буду скучать, потому что это очень уютная арена и она оптимизирована под российские реалии. Несмотря на то, что появилось больше стадионов, к сожалению, аншлаги в России редкость. Надеюсь, что современная арена, которая появится у Динамо будет гораздо более посещаема болельщиками, с нетерпением ждущими окончания реконструкции. Поэтому, с одной стороны буду скучать по старому стадиону, с другой стороны это будет полезно для команды и клуба, большая радость для поклонников "Динамо".

- Вы начинали свою карьеру еще в советские времена. Часто говорят, что футбол быстро прогрессирует, возрастают скорости. Что изменилось за это время в подготовке и игре вратарей?

— Сейчас редко увидишь откровенно слабо играющего игрока. Вратари все меньше играют на выходах и больше стараются вставать на линии ворот, и, как правило, практика показывает, что этот выбор, скорее всего, правильный, потому что при грамотном принятии решений вратарь практически не может пропустить мяч.

Электропоезд Ласточка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Если говорить о временах советского союза, то тогда я смотрел на футбол юношеским взглядом и для меня любой вратарь СССР был на очень выосокм уровне, я даже по фамилии могу каждого их них назвать, я с детства болел за команду донецкий "Шахтер". Отец привил мне любовь к футболу и сначала я был болельщиком, а потом понял, что пойду по этой стезе, и других предпочтений у меня не было. В новом времени для меня своя команда, где я работаю, — лучшая. Вряд ли возможно быть профессионалом этого дела и болеть за другой клуб.

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