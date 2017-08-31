Ректор МГУ рассказал о повышении объективности олимпиад школьников

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российский союз ректоров работает над повышением объективности результатов олимпиад школьников, заявил глава союза, ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-брифинге, посвященном началу учебного года.

"Есть элемент необъективности, и это страшно… Мы работаем, но это непросто. Всероссийских олимпиад около 80, в них участвует несколько миллионов человек. Как правило, они проводятся на местах, и контролировать из центра это не так просто", — сказал Садовничий, отвечая на вопрос о планах усовершенствования и повышения объективности олимпиад школьников.

Он также отметил, что о каких-то серьезных утечках олимпиадных заданий у него сведений нет.

Ранее в январе "Коммерсант" сообщил о нескольких случаях утечки в сеть олимпиадных заданий. В социальных сетях оказались задания регионального этапа олимпиады. Позднее Минобрнауки заявило, что будет использовать на Всероссийских олимпиадах опыт Рособрнадзора при проведении ЕГЭ. Источник в министерстве пояснил РИА Новости, что фактически это означает, что доставкой заданий Всероссийской олимпиады школьников теперь будет заниматься Рособрнадзор. При этом в Минобрнауки заявили, что ведомство не выявило подлинных заданий школьной олимпиады в интернете.