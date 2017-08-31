Результаты ЕГЭ нужно учитывать при вручении медалей, заявил ректор МГУ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Результаты ЕГЭ должны учитываться при вручении золотых медалей выпускникам школ, считает ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Конечно за то, чтобы учитывались (результаты ЕГЭ). Я вообще даже сторонник, если бы мы начали их (заслуженно ставших медалистами – ред.) принимать и без экзаменов", — сказал Садовничий на пресс-брифинге, посвященном началу учебного года.

"Мы пришли к тому, что медаль перестала быть престижной. Я считаю это неправильным. Это наша вина, что мы довели до того, что общество стало думать, что мы выдаем медали необъективно", — добавил ректор, указав, что МГУ добился того, что его дипломы "нельзя купить", и они не считаются "халтурой".

"Я за то, чтобы медали были и их значение возрастало", — подчеркнул Садовничий.

В качестве примера он упомянул те годы, когда сам заканчивал школу. По его словам, тогда золотая медаль была редкой и объективно заслуженной наградой, которая давала право поступать в вузы без экзаменов.

Выпускники школ за отличную учебу в настоящее время могут получить золотую медаль, которая дает преимущества при поступлении в вуз, однако результаты ЕГЭ на получение медали никак не влияют.