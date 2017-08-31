Госавтоинспекция: мотоциклисты и велосипедисты стали реже попадать в ДТП

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мотоциклисты и велосипедисты стали реже попадать в ДТП, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.

По данным статистики, за январь-июль 2017 года было зафиксировано более 2,5 тысяч аварий с участием мотоциклистов (снижение на 13,6%) и чуть более 2,7 тысячи дорожных происшествий с велосипедистами, что меньше на 15,4%, чем за аналогичный период прошлого года.

Что опаснее: мотоцикл или автомобиль?

В этом году в ходе подготовки новой социальной кампании по безопасности дорожного движения "Повод для обгона" ВЦИОМ провел социологическое исследование, связанное, в том числе, с использованием мотоциклов и мопедов. В результате выяснилось, что 44% россиян считают эти виды транспорта опасными.

Действительно, с наступлением весны на дороги выезжают тысячи мотоциклистов, соответственно, и количество ДТП с их участием резко возрастает.

"Как правило, в этих авариях в равной степени виноваты как водители мотоциклов, так и водители автомобилей. Самые распространенные нарушения — превышение скорости или ее несоответствие конкретным условиям, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также правил совершения обгона, нарушение очередности при проезде перекрестков", — сообщил РИА Новости замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

© Фото предоставлено экспертным центром "Движение без опасности" Социальная кампания "Навстречу безопасности" © Фото предоставлено экспертным центром "Движение без опасности" Социальная кампания "Навстречу безопасности"

Он отметил, что, со своей стороны, Госавтоинспекция уделяет особое внимание профилактической работе с мотоциклистами, ведь главная задача — предотвращение аварий.

"В период с апреля по октябрь, когда на дороги выезжает максимальное количество мотоциклистов, мы проводим профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД этой категорией участников дорожного движения. В этот период на дежурство заступают также инспекторы мотоподразделений ГИБДД", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Кузина, ведется постоянная работа с мотоклубами, с ними проводятся круглые столы, рабочие встречи для обсуждения взаимодействия. "Результатом этой работы является не только снижение числа ДТП с участием водителей двухколесного транспорта, но и значительное сокращение числа погибших и пострадавших в них людей", — отметил замглавы Госавтоинспекции.

Экипировка спасения

Многочисленные исследования неоднократно доказывали, что использование качественной экипировки водителями мотоциклов и мопедов в разы снижает тяжесть травм при авариях.

Как рассказали РИА Новости в экспертном центре "Движение без опасности", несколько лет назад было проведено масштабное исследование под руководством Ассоциации европейских производителей мотоциклов (ACEM) по несчастным случаям с участием мотоциклов, скутеров и мопедов. Оно затронуло пять стран — Францию, Германию, Нидерланды, Испанию и Италию.

В ходе исследования выяснилось, что качественная экипировка серьезно помогала в предотвращении серьезных травм у водителей двухколесных транспортных средств. Так, например, в 64,6% случаев куртка уменьшала и предотвращала травмы пилота, в 61,3% случаев — мото-брюки. Немаловажное значение имеют также обувь, перчатки и шлем, последний, например, почти в 70% случаев способен предотвратить или смягчить травмы головы.

"У мотоциклистов есть по поводу экипировки несколько правильных поговорок и, в частности, такая: экипировки много не бывает. Экипировка бережет от травм, начиная от "асфальтовой болезни", когда байкер уходит "в скользячку", и заканчивая сохранением в прямом смысле слова ног, рук и головы", — рассказал РИА Новости координатор программы "Мотограждане" Павел Сосков.

Что касается скутеристов и водителей мопедов, то для них, по словам Соскова, экипировка не менее важна, "потому что падение без защиты даже на скорости в 50 километров в час в 90% случаев означает, что человек пару месяцев будет находиться в бинтах".

В то же время, отмечают эксперты, среди водителей двухколесного транспорта по-прежнему распространены мифы, что элементы экипировки неэффективны. Но это, полагают специалисты, лишь прикрытие нежелания некоторых использовать защиту.

"На нашем сайте мы собрали самые популярные мифы, среди которых, например, такие: "шлемы являются причиной травм шеи и спинного мозга", "шлем ухудшает слуховое и зрительное восприятие при вождении", "закон о мотоциклетных шлемах нарушает отдельные права личности" и так далее. К каждому из мифов у нас есть веское опровержение, которое подтверждено экспертами", — сообщила РИА Новости президент "Движения без опасности" Наталья Агре.

По ее словам, на практике мотоциклисты чаще всего погибают от травм головы, поэтому эксперты, в первую очередь, рекомендуют не только не забывать про шлем, но и обращать внимание на его качество. "Его использование в случае ДТП способно предотвратить или уменьшить травмы головы пилота в 70% случаев", — подчеркнула Агре.

© Предоставлено экспертным центром "Движение без опасности" Плакат "Раны на шлеме, а не на голове" © Предоставлено экспертным центром "Движение без опасности" Плакат "Раны на шлеме, а не на голове"

Нужна ли "защита" велосипедистам?

Число велосипедистов на улицах российских городов с каждым годом растет. Этому способствует популяризация этого вида транспорта, увеличение числа велосипедных дорожек и регулярное проведение велопарадов.

Однако, часто к управлению велосипедом относятся менее серьезно, чем, например, мотоциклом. И родители, купив ребенку велосипед, не всегда объясняют ему правила безопасности.

"До 14 лет ребенок может кататься на велосипеде по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А по достижению этого возраста ему уже разрешен выезд на дороги общего пользования, но с одним ограничением: движение должно осуществляться по правому краю проезжей части, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, либо по ним нет возможности передвигаться", — рассказал РИА Новости тренер по защитному вождению международного класса Владимир Бахарев.

Он подчеркнул, что об этих правилах нужно помнить и родителям, и подросткам. Кроме того, важный момент — дети до семи лет могут кататься на велосипеде только в сопровождении взрослых.

По словам Бахарева, самые распространенные травмы, которые получают дети, падая с велосипеда, — это травмы головы, поэтому наличие шлема, наколенников и налокотников, перчаток обязательно. Также не стоит забывать, что велосипедист всегда должен быть заметен для других участников дорожного движения. Поэтому он обязан иметь на одежде или велосипеде световозвращающие элементы.

© Фото предоставлено экспертным центром "Движение без опасности" Социальная кампания "Навстречу безопасности" © Фото предоставлено экспертным центром "Движение без опасности" Социальная кампания "Навстречу безопасности"

Разъяснить и предотвратить

Еще один эффективный инструмент предотвращения ДТП с участием мотоциклистов и велосипедистов — адресные социальные кампании. Так, в конце августа завершилась масштабная социальная кампания "Навстречу безопасности", которая проводилась Госавтоинспекцией совместно с экспертным центром "Движение без опасности" в рамках ФЦП по безопасности дорожного движения. В ее мероприятиях приняли участие более 23 тысяч человек, которым напомнили основы ПДД для водителей двухколесного транспорта и рассказали о новых видах защиты, которые помогают спасти жизнь при аварии.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"