Отток молодых ученых за рубеж за 25 лет снизился вдвое, сообщил ректор МГУ

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Отток молодых ученых за рубеж за последние 25 лет снизился с 25% до 10%, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий.

"По моим оценкам, в 90-е годы до четверти молодых людей уезжали за рубеж… У нас нет статистики сейчас, кто после окончания уехал. Потому что системы распределения нет. Но это где-то в районе 10%", — сказал Садовничий на пресс-конференции.

Он пояснил, что за последние годы ситуация значительно улучшилась. В частности, молодые люди стали понимать, что за рубежом есть свои проблемы. Многие профессора, проработав за границей много лет, теперь наоборот заявляют о желании вернуться на Родину. По словам Садовничего, некоторые уже снова работают в России.

Как рассказал ректор МГУ, сегодня вуз старается заботиться о своих воспитанников. Так, за последние годы сотрудникам, в том числе молодым, было выдано 260 квартир: сотрудников вуза, не имеющих жилья в столице, остались единицы. Кроме того, по словам Садовничего, средняя зарплата профессорско-преподавательского состава МГУ составляет около 100 тысяч рублей.