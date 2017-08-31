Отток молодых ученых за рубеж за 25 лет снизился вдвое, сообщил ректор МГУ

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Отток молодых ученых за рубеж за последние 25 лет снизился с 25% до 10%, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий.
Он пояснил, что за последние годы ситуация значительно улучшилась. В частности, молодые люди стали понимать, что за рубежом есть свои проблемы. Многие профессора, проработав за границей много лет, теперь наоборот заявляют о желании вернуться на Родину. По словам Садовничего, некоторые уже снова работают в России.
Как рассказал ректор МГУ, сегодня вуз старается заботиться о своих воспитанников. Так, за последние годы сотрудникам, в том числе молодым, было выдано 260 квартир: сотрудников вуза, не имеющих жилья в столице, остались единицы. Кроме того, по словам Садовничего, средняя зарплата профессорско-преподавательского состава МГУ составляет около 100 тысяч рублей.