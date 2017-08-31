Вдова Рязанова рассказала, как выбирали улицу, названную в честь режиссера

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Предложение назвать улицу именем знаменитого кинорежиссера Эльдара Рязанова исходило от московских властей: они предложили на выбор несколько улиц, из которых была выбрана та, которая находится неподалеку от киноклуба "Эльдар", рассказала РИА Новости вдова режиссера Эмма Абайдуллина-Рязанова.
Ранее стало известно, что в честь Рязанова назовут одну из улиц столицы на юго-западе Москвы: такое название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.
"Открытие улицы имени Рязанова, конечно же, это огромная радость для меня лично, и, я уверена, что для всех, кто любит его творчество. Это была идея мэрии. Мне было предложено на выбор несколько улиц, и мы остановились на той, которая находится вблизи с клубом "Эльдар", и получился такой своеобразный миниокруг рязановский. Конечно, это честь и радость для всех, кто любит и помнит Эльдара Александровича. Что таких людей много, очень много, я убеждаюсь каждый день", — сказала Абайдуллина-Рязанова.
По словам вдовы режиссера, сейчас, когда уже нет в живых самого Эльдара Рязанова, люди все равно говорят о нем с особой благодарностью и любовью.
"Сегодня, когда так много горького и грустного, фильмы Рязанова согревают людей. Они дают надежду", — подчеркнула собеседница агентства.
Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других. Кинематографист ушел из жизни в 2015 году.
В Москве сложилась традиция присваивать улицам имена известных кинорежиссеров. Например, неподалеку от ВДНХ есть улица Сергея Эйзенштейна — знаменитого режиссера, снимавшего картины в 20-40-е годы прошлого века. А на западе города, рядом с павильонами киноконцерна "Мосфильм", расположена улица Пырьева — в память о знаменитом кинорежиссере 1940-1950-х годов.
Фильмы Эльдара Рязанова уже давно разобрали на цитаты, а имена героев стали нарицательным.
Трудно представить, но свою первую "новогоднюю" картину "Карнавальную ночь" Рязанов снял 60 лет назад назад. Режиссер подарил стране целый ряд культовых фильмов, которые соперничают по популярности разве что между собой.
Картины Эльдара Рязанова как семейный альбом нескольких поколений: его можно открыть на любой странице и моментально погрузиться в атмосферу прошлых лет.
Вот уже почти сорок лет страна встречает Новый год с фильмом "Ирония судьбы, или С легким паром!". За эту картину Эльдар Рязанов и исполнители главных ролей Барбара Брыльска и Андрей Мягков были удостоены Государственной премии СССР.
Всего Эльдар Рязанов поставил 24 комедии, был соавтором сценариев многих своих фильмов, написал несколько пьес.
Эльдар Рязанов написал ряд книг. Среди них — "Грустное лицо комедии", "Зигзаг удачи" (с Эмилем Брагинским), "Эти несерьезные, несерьезные фильмы", "Смешные невеселые истории", "Неподведенные итоги". В 2013 году в издательстве "Эксмо" вышли его книги "Эльдар Рязанов. Стихотворения и новеллы в одном томе" и "Хочется легкого, светлого, нежного…"
Невероятный успех картин Рязанова - результат работы талантливого режиссера с талантливыми актерами. Режиссер называл не просто коллегами, а соратниками.
Эльдар Рязанов на рыбалке с писателем Григорием Гориным.
Эльдар Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка".
Режиссер Эльдар Рязанов и поэтесса Белла Ахмадулина во время презентации новых работ Зураба Церетели цикла "Мои современники".
Эльдар Рязанов был женат третьим браком на журналистке Эмме Абайдуллиной.
Накануне 80-летия Эльдара Рязанова на Аллее славы Гуманитарного университета профсоюзов был установлен бронзовый бюст кинорежиссера.
"Рязанов умер. Он ушел. И он остался. Потому что каждое 31 декабря мы снова будем вместе", — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем личном аккаунте в Facebook.