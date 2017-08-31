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Общество

Вдова Рязанова рассказала, как выбирали улицу, названную в честь режиссера

12:0931.08.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКинорежиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой Абайдуллиной. Архивное фотоКинорежиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой Абайдуллиной. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Предложение назвать улицу именем знаменитого кинорежиссера Эльдара Рязанова исходило от московских властей: они предложили на выбор несколько улиц, из которых была выбрана та, которая находится неподалеку от киноклуба "Эльдар", рассказала РИА Новости вдова режиссера Эмма Абайдуллина-Рязанова.

Режиссер Эльдар Рязанов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В Москве появится улица Эльдара Рязанова
Ранее стало известно, что в честь Рязанова назовут одну из улиц столицы на юго-западе Москвы: такое название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.

"Открытие улицы имени Рязанова, конечно же, это огромная радость для меня лично, и, я уверена, что для всех, кто любит его творчество. Это была идея мэрии. Мне было предложено на выбор несколько улиц, и мы остановились на той, которая находится вблизи с клубом "Эльдар", и получился такой своеобразный миниокруг рязановский. Конечно, это честь и радость для всех, кто любит и помнит Эльдара Александровича. Что таких людей много, очень много, я убеждаюсь каждый день", — сказала Абайдуллина-Рязанова.

По словам вдовы режиссера, сейчас, когда уже нет в живых самого Эльдара Рязанова, люди все равно говорят о нем с особой благодарностью и любовью.

"Сегодня, когда так много горького и грустного, фильмы Рязанова согревают людей. Они дают надежду", — подчеркнула собеседница агентства.

Актер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на Звездном вечере журнала Театрал в киноклубе Эльдар. Архивное фото
© Фото : Александр Пчелкин
Что рассказал Сергей Безруков об Эльдаре Рязанове и Евгении Евтушенко
Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других. Кинематографист ушел из жизни в 2015 году.

В Москве сложилась традиция присваивать улицам имена известных кинорежиссеров. Например, неподалеку от ВДНХ есть улица Сергея Эйзенштейна — знаменитого режиссера, снимавшего картины в 20-40-е годы прошлого века. А на западе города, рядом с павильонами киноконцерна "Мосфильм", расположена улица Пырьева — в память о знаменитом кинорежиссере 1940-1950-х годов.

Дорогой Эльдар Александрович
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФильмы Эльдара Рязанова уже давно разобрали на цитаты, а имена героев стали нарицательным.Режиссер Эльдар Рязанов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фильмы Эльдара Рязанова уже давно разобрали на цитаты, а имена героев стали нарицательным.
© РИА Новости / НовиковПерейти в фотобанкТрудно представить, но свою первую "новогоднюю" картину "Карнавальную ночь" Рязанов снял 60 лет назад назад. Режиссер подарил стране целый ряд культовых фильмов, которые соперничают по популярности разве что между собой.Эльдар Рязанов на съемках фильма Приключение итальянцев в России
© РИА Новости / Новиков
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Трудно представить, но свою первую "новогоднюю" картину "Карнавальную ночь" Рязанов снял 60 лет назад назад. Режиссер подарил стране целый ряд культовых фильмов, которые соперничают по популярности разве что между собой.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКартины Эльдара Рязанова как семейный альбом нескольких поколений: его можно открыть на любой странице и моментально погрузиться в атмосферу прошлых лет.Торжественный вечер, посвященный 80-летию Эльдара Рязанова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Картины Эльдара Рязанова как семейный альбом нескольких поколений: его можно открыть на любой странице и моментально погрузиться в атмосферу прошлых лет.
© РИА Новости / Юрий ИвановПерейти в фотобанкВот уже почти сорок лет страна встречает Новый год с фильмом "Ирония судьбы, или С легким паром!". За эту картину Эльдар Рязанов и исполнители главных ролей Барбара Брыльска и Андрей Мягков были удостоены Государственной премии СССР.Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Вот уже почти сорок лет страна встречает Новый год с фильмом "Ирония судьбы, или С легким паром!". За эту картину Эльдар Рязанов и исполнители главных ролей Барбара Брыльска и Андрей Мягков были удостоены Государственной премии СССР.
© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкВсего Эльдар Рязанов поставил 24 комедии, был соавтором сценариев многих своих фильмов, написал несколько пьес.Кинорежиссер Эльдар Рязанов
© РИА Новости / В. Чистяков
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Всего Эльдар Рязанов поставил 24 комедии, был соавтором сценариев многих своих фильмов, написал несколько пьес.
© РИА Новости / Виталий СавельевПерейти в фотобанкЭльдар Рязанов написал ряд книг. Среди них — "Грустное лицо комедии", "Зигзаг удачи" (с Эмилем Брагинским), "Эти несерьезные, несерьезные фильмы", "Смешные невеселые истории", "Неподведенные итоги". В 2013 году в издательстве "Эксмо" вышли его книги "Эльдар Рязанов. Стихотворения и новеллы в одном томе" и "Хочется легкого, светлого, нежного…"Кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом на даче
© РИА Новости / Виталий Савельев
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Эльдар Рязанов написал ряд книг. Среди них — "Грустное лицо комедии", "Зигзаг удачи" (с Эмилем Брагинским), "Эти несерьезные, несерьезные фильмы", "Смешные невеселые истории", "Неподведенные итоги". В 2013 году в издательстве "Эксмо" вышли его книги "Эльдар Рязанов. Стихотворения и новеллы в одном томе" и "Хочется легкого, светлого, нежного…"
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНевероятный успех картин Рязанова - результат работы талантливого режиссера с талантливыми актерами. Режиссер называл не просто коллегами, а соратниками.Кинорежиссер Эльдар Рязанов и актеры Андрей Мягков и Олег Басилашвили на съемках фильма Служебный роман
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Невероятный успех картин Рязанова - результат работы талантливого режиссера с талантливыми актерами. Режиссер называл не просто коллегами, а соратниками.
© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкЭльдар Рязанов на рыбалке с писателем Григорием Гориным.Режиссер Эльдар Рязанов и писатель Григорий Горин на рыбной ловле
© РИА Новости / В. Чистяков
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Эльдар Рязанов на рыбалке с писателем Григорием Гориным.
© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкЭльдар Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка".Кинорежиссер Эльдар Рязанов
© РИА Новости / В. Чистяков
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Эльдар Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкРежиссер Эльдар Рязанов и поэтесса Белла Ахмадулина во время презентации новых работ Зураба Церетели цикла "Мои современники".Режиссер Эльдар Рязанов и поэтесса Белла Ахмадулина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Режиссер Эльдар Рязанов и поэтесса Белла Ахмадулина во время презентации новых работ Зураба Церетели цикла "Мои современники".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЭльдар Рязанов был женат третьим браком на журналистке Эмме Абайдуллиной.Кинорежиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой Абайдуллиной
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эльдар Рязанов был женат третьим браком на журналистке Эмме Абайдуллиной.
© РИА Новости / Семен ЛиходеевПерейти в фотобанкНакануне 80-летия Эльдара Рязанова на Аллее славы Гуманитарного университета профсоюзов был установлен бронзовый бюст кинорежиссера.Бронзовый бюст Эльдара Рязанова установлен в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Семен Лиходеев
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Накануне 80-летия Эльдара Рязанова на Аллее славы Гуманитарного университета профсоюзов был установлен бронзовый бюст кинорежиссера.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Рязанов умер. Он ушел. И он остался. Потому что каждое 31 декабря мы снова будем вместе", — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем личном аккаунте в Facebook.Режиссер Эльдар Рязанов в новом здании Государственного фонда кинофильмов РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Рязанов умер. Он ушел. И он остался. Потому что каждое 31 декабря мы снова будем вместе", — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем личном аккаунте в Facebook.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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alex.tarko
Улицу Гайдая тоже надо сделать! Полно ведь всяких "проектируемых проездов".
12:12
31.08.2017
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