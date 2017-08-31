Вдова Рязанова рассказала, как выбирали улицу, названную в честь режиссера

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Предложение назвать улицу именем знаменитого кинорежиссера Эльдара Рязанова исходило от московских властей: они предложили на выбор несколько улиц, из которых была выбрана та, которая находится неподалеку от киноклуба "Эльдар", рассказала РИА Новости вдова режиссера Эмма Абайдуллина-Рязанова.

Ранее стало известно, что в честь Рязанова назовут одну из улиц столицы на юго-западе Москвы: такое название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.

"Открытие улицы имени Рязанова, конечно же, это огромная радость для меня лично, и, я уверена, что для всех, кто любит его творчество. Это была идея мэрии. Мне было предложено на выбор несколько улиц, и мы остановились на той, которая находится вблизи с клубом "Эльдар", и получился такой своеобразный миниокруг рязановский. Конечно, это честь и радость для всех, кто любит и помнит Эльдара Александровича. Что таких людей много, очень много, я убеждаюсь каждый день", — сказала Абайдуллина-Рязанова.

По словам вдовы режиссера, сейчас, когда уже нет в живых самого Эльдара Рязанова, люди все равно говорят о нем с особой благодарностью и любовью.

"Сегодня, когда так много горького и грустного, фильмы Рязанова согревают людей. Они дают надежду", — подчеркнула собеседница агентства.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других. Кинематографист ушел из жизни в 2015 году.

В Москве сложилась традиция присваивать улицам имена известных кинорежиссеров. Например, неподалеку от ВДНХ есть улица Сергея Эйзенштейна — знаменитого режиссера, снимавшего картины в 20-40-е годы прошлого века. А на западе города, рядом с павильонами киноконцерна "Мосфильм", расположена улица Пырьева — в память о знаменитом кинорежиссере 1940-1950-х годов.