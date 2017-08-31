"Качество и высокий уровень для всех": нужны ли базовые учебники в школах

Москва, 31 августа — РИА Новости, Ануш Долуханян. В России в ближайшие две недели опубликуют сокращенный список школьных учебников. Министерство образования создает единые базовую и углубленную линейки, сократив количество пособий до трех в каждой.

Подобный опыт уже есть: написан базовый учебник по истории, с которым школы начнут работать с этого учебного года. Предыдущий перечень пособий был утвержден в 2014 году.

Корреспондент РИА Новости пообщалась с экспертами и узнала, в чем преимущества базового учебника и какие трудности могут возникнуть при его разработке.

Ольга Васильева, министр образования России:

"На сегодняшний день в федеральном перечне 1376 учебников. Это колоссальное количество. У нас есть очень хорошее поручение президента: во-первых, рассмотреть новые формы экспертизы оценки и второе — вернуться к тем справочникам, которые будут соответствовать базовому содержанию. Это, естественно, повлечет за собой сокращение перечня.

Мы предложили на сайте педагогам и родителям участвовать в обсуждении происходящего. Дискуссия должна завершиться 31 августа, но ее продлят еще на две недели. Наиболее острые темы продолжают обсуждаться — учебники русского языка, математики, литературного чтения и окружающего мира, иностранные языки и история.

Должны быть базовые труды по всем предметам. Доступное и качественное обучение — это то, за что я ратую. Я понимаю, что это очень большой бизнес, но у нас есть право, и мы его будем до конца отстаивать".

Алдар Дамдинов, член комитета Госдумы по образованию и науке:

"Я поддерживаю эту инициативу, потому что не должно существовать такого огромного количества учебников, которое есть сейчас.

Должна быть единая концепция. Важно, чтобы у учителя была возможность выбирать. В рамках федеральных образовательных стандартов эта мера даст возможность школьникам быть включенными в единое образовательное пространство.

С помощью этой программы ученики из разных регионов России будут иметь равный уровень образования".

Мнение Центрального совета Общероссийского профсоюза образования:

В Профсоюзе образования считают, что каждый учитель должен иметь гарантированный выбор между несколькими книгами по всем предметам, но их не может быть очень много.

Сергей Карпачев, победитель конкурса "Учитель года России" в Тульской области:

"Я за то, чтобы было меньше учебников и чтобы они проходили строгую проверку со стороны министерства. Если у кого-то имеются опасения относительно возможного ущемления творчества и права выбора педагога, то хороший учитель обязательно найдет выход".

Сергей Переверзев, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" в Республике Башкортостан:

"К этой инициативе отношусь хорошо, но при выполнении нескольких условий: во-первых, если будет обеспечена честная конкурентная борьба между издательствами за выпуск учебников в свет и их использование в школах, во-вторых, тщательная экспертная оценка должна осуществляться учеными, методистами и учителями".

Александр Асмолов, директор Федерального института развития образования:

"Ключевой стратегией развития образования в России является вариативное образование. Эта стратегия становится более значимой, когда мы находимся в мире, где нарастает неопределенность и возникает необходимость выбора.

Вариативное образование — это основа выбора, в том числе и наличие различных учебников. Из-за этого любые действия, ведущие к схлопыванию разнообразия, — серьезный риск.

Дело не в количестве наименований. Разные пособия — это школа критического мышления для учеников. Как только мы уменьшаем критическое мышление учеников, мы лишаем их возможности успеха в будущем. Поэтому книги должны отвечать ключевым вызовам времени".

Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета:

"Видимо, нет цели сократить количество учебников, важно, чтобы появилась более качественная учебная литература. Конечно, вся нормативная база прежнего периода была ориентирована иначе. Считалось, что чем больше конкуренция между издателями учебной литературы, тем лучше ее качество.

Сейчас есть мнение, что это оказалось не совсем так. У новой инициативы есть очевидное преимущество: когда ребенок переезжает из одного региона в другой, переходит из одной школы в другую, он встречается с теми же самыми источниками информации.

Проблема в том, что все, кто поддерживает выбор одного учебника по каждому предмету, имеет в виду именно свой. Кроме того, сейчас учителя используют не только учебные пособия, но и информацию из интернета. Поэтому учебник уже не столь мощный организатор единого образовательного пространства, каким он был в советское время. Это всего лишь возможный учебный материал, который учитель может использовать, а может целиком полагаться на иные источники".

Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ:

"Безусловно, есть учебники, которые не соответствуют современным требованиям, и их нужно убирать. Книги, которые представляют собой клоны существующих, тоже не нужны. Сказать, что все будут учиться по одному автору или по двум-трем, — это означает принести неудобство значительной части учеников и учителей. На мой взгляд, должно быть столько вариантов, сколько существует методик по преподаванию.

Отсекать плохие учебники нужно, и это бесспорно. Но ставить задачу сделать на всех два-три пособия, на мой взгляд, ложный ход. Мне нравится, как сделали историки. Они создали культурно-исторический стандарт, пошли на компромиссы. Под этот стандарт уже сегодня есть три варианта изданий, а может появиться больше. Но они не будут друг другу противоречить. Лучше создавать, как они, компромиссные стандарты образования".