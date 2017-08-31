Завтра начнется конкурс на госпремии для правозащитников и благотворителей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Прием документов на соискание государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности начнется 1 сентября, сообщается на сайте Кремля.
Документы на соискание премий направляются уполномоченному по правам человека в РФ. Срок приема истекает 10 октября. Все требования к оформлению документов и материалов на соискание премий размещены на сайте Кремля.
Отмечается, что в документах должен быть указан вклад соискателя в развитие правозащитной или благотворительной деятельности, получившей широкое общественное признание в России, включая краткое изложение существа деятельности, направленной на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие институтов гражданского общества или формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней.