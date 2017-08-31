Пробки в Москве усилились в преддверии осени

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В последние летние дни загруженность на дорогах в Москве значительно выросла и почти достигла осенних показателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс.Пробки" в четверг.

Так, в будние дни, за исключением выходных, с 23 по 29 августа, согласно исследованию сервиса, средний балл пробок увеличился на 0,6 по сравнению с рабочей неделей с 14 по 18 августа, а вечерний максимум вырос почти на два балла.

"Усредненные данные за 2014-16 годы показывают, что загруженность дорог в конце августа примерно соответствует осеннему уровню, который устанавливается в городе к концу сентября", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что День знаний традиционно не является самым напряженным днем на дорогах Москвы — даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл в среднем на 0,3 ниже, чем в последнюю неделю августа.

Однако сразу после первого сентября загруженность дорог резко увеличивается, при этом утренние пробки растут вдвое сильнее вечерних.

"Впрочем, по росту утренних пробок в сентябре Москва лишь тринадцатая среди городов-миллионников. Например, в Екатеринбурге и Новосибирске этот показатель почти вдвое выше", — пояснили в пресс-службе.