Sputnik подарил детям из шоу "Ты супер! Танцы" мастер-класс от "Тодес"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и танцевальный коллектив "Тодес" провели мастер-класс в парке Музеон для участников проекта "Ты супер! Танцы". Ведущие солисты театра Аллы Духовой провели открытую репетицию вместе с юными танцорами и научили участников конкурса новым элементам современного танца. Этот опыт пригодится детям уже 2 сентября, когда шоу стартует на телеканале НТВ.

"Мы рады, что нам удалось сделать проект "Ты супер! Танцы" международным. Благодаря работе редакций нашего агентства в странах ближнего зарубежья Sputnik успешно провел кастинги и отобрал для участия в проекте танцоров из десяти стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдавии, Туркмении, Узбекистана. Мастер-класс от "Тодес" подарил детям ценный опыт и море позитивных эмоций, а зрителям представился шанс увидеть такое красивое и динамичное танцевальное шоу", — сказал заместитель главного редактора Sputnik Андрей Благодыренко.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

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