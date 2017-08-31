Споры вокруг "Матильды" подогрели интерес к фильму в соцсети "ВКонтакте"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В августе 2017 года пользователи ВК чаще других обсуждали еще не вышедший на экраны фильм Алексея Учителя "Матильда", следует из данных совместного проекта РИА Новости и крупнейшей социальной сети в России и СНГ ВКонтакте.

Ранее руководство соцсети приняло решение оказать широкую информационную поддержку картине. В топ-10 самых обсуждаемых фильмов помимо исторической драмы Алексея Учителя вошла еще одна лента российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Остальную часть списка составляют иностранные фильмы в жанре фэнтези, триллер и боевик. В топ-10 самых обсуждаемых вошли: "Чудо-женщина", "Тёмная Башня", "Валериан и город тысячи планет", "Гадкий я 3" и "Стражи Галактики 2", а также "Сплит", "Форсаж 8" и "Тачки 3".

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