Глава семьи, ставшей лидером в списке Forbes, рассказал о семейном бизнесе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предприниматель Михаил Гуцериев, семья которого возглавила составленный журналом Forbes список богатейших семей России, рассказал изданию о своем бизнесе.

Основной владелец группы "Сафмар", контролирующий ее активы совместно с братом Саит-Саламом Гуцериевым и племянником Микаилом Шишхановым, объяснил, почему в этом году в числе акционеров появились также его сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. По словам бизнесмена, выделение Саиду и Билану по 10% акций компаний "Эльдорадо", "М.Видео" и "Техносила" стало "наградой за хорошую работу, авансом".

Михаил Гуцериев рассказал, что в его семье более 30 детей и племянников. "Кто-то совсем не хочет работать, хочет по утрам поздно вставать. Все у него хорошо — квартира есть, дача есть, ходит на работу, получает свои 10 000 долларов, его устраивает", — сказал бизнесмен.

Он заявил, что у Гуцериевых — не семейный бизнес, так как в России нет соответствующей культуры. "У нас на семейный бизнес смотрят как на мафиозный клан", — считает он.

Бизнесмен подчеркнул, что все члены семьи занимают свои должности в соответствии с деловыми способностями и объемом выполняемой работы. "Допустим, Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения. У него теперь есть доли в нефтяном бизнесе — я с ним поделился своим пакетом", — пояснил Гуцериев.