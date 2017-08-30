Замглавы минстроя предложил способ решения проблемы скопившихся отходов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мусоросжигающие заводы помогут решить проблему скопившихся бытовых и производственных отходов, пока не будет налажена система переработки, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

По мнению замминистра, особо остро данная проблема стоит в мегаполисах, экосистема которых находится на грани катастрофы.

"У нас такой объем мусора сейчас накоплен в мегаполисах и ежегодно копится, а раздельный сбор мусора завтра в каждом домохозяйстве не (будет) введен… Пока мы будем идти по пути раздельного сбора мусора, внедрения, перестройки наших мозгов, прежде всего тех, кто мусорит, мы что — будем продолжать дальше эти свалки копить или все-таки мы запустим эту систему (мусоросжигания)?" — заявил Чибис.

Председатель ассоциации "Мусорщики Москвы" Лазарь Шубов с таким подходом не согласен. Он считает, что сжигание мусора вместо его переработки нарушает основные положения Федерального закона "об отходах потребления".

"Максимальное предотвращение образования отходов, предотвращение их попадания на сжигание за счет снижения класса опасности в источниках образования — это выполнение закона", — заявил Шубов.

По мнению эксперта, кардинальное сокращение массы мусора обеспечивает переработка, а не сжигание, которое помимо экологических рисков является высокозатратным способом утилизации, а его объекты — недолговечными.