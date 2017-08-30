ОП: нужно уравнять регионы в финансировании на выполнение соцгарантий

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Галина Горбатых предлагает установить единые нормативы финансирования на выполнение социальных гарантий на всей территории России, передав с регионального на федеральный уровень определенные расходные полномочия, соответствующие предложения она направит в правительство РФ, сообщает пресс-служба ОП РФ.

"Необходимо сбалансировать региональные бюджеты за счет поддержки из федерального бюджета — установить единые нормативы финансирования на выполнение социальных гарантий на всей территории России за счет передачи с регионального на федеральный уровень определенных расходных полномочий. Единые нормативы как раз и будут распределяться между регионами на подушевой основе. Такой принцип послужит соблюдению социальной справедливости и минимизирует дальнейшее расслоение общества", — говорит Горбатых, ее слова приводит пресс-служба палаты.

По мнению общественницы, эта мера поможет решить проблему дисбаланса в бюджетной системе, который спровоцировал расслоение общества по уровню доходов, уточняется в сообщении.