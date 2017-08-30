Худрук Александринского театра убежден в невиновности Серебренникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Художественный руководитель петербургского Александринского театра Валерий Фокин заявил, что убежден в невиновности российского режиссера Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"В виновность Кирилла я не верю и никогда не поверю. А уж тем более, когда начинают писать о его особой роли. У него может быть только одна особая роль – художественная", — сказал Фокин журналистам. "В вину, которую ему предъявляют, я абсолютно не верю. Я убежден, что это не так", — добавил он.

Фокин отметил, что очень тяжело воспринимает произошедшее. "Самое важное, что мало говорят о какой-то человеческой эмоции, о переживании. Я лично очень больно воспринимаю то, что произошло. Мы все делаем акцент на слово домашний, забывая, что это все-таки арест. Это тяжелое испытание, трагическое", — полагает худрук Александринского театра.

Он заявил, что Серебренников находится сейчас в сложной психологической ситуации. "Мне его честно жалко по-человечески, потому что это серьезное испытание… Я чрезвычайно больно эту ситуацию воспринимаю, потому что самое тяжелое будет то, как он психологически это все перенесет. Потому что, с одной стороны, из него делают мученика, жертву режима. С другой стороны, огромное количество народу кричит, что нужно посадить. Вот как это пережить человеку психологически? Это очень сложно, как выстоять и сохранить себя", — сказал Фокин.