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Общество

Строительство детсада в новом микрорайоне Саранска начнется в 2018 году

17:1930.08.2017
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду. Архивное фотоРебенок в детском саду. Архивное фото
© Fotolia / santypan

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Строительство детского сада в новом микрорайоне Саранска, на отсутствие которого жители города пожаловались на "прямую линию" президента РФ, начнется в 2018 году, сообщил в среду журналистам врио главы Мордовии Владимир Волков.

Словари. Архивное фото
© Fotolia / Davizro Photography
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Во вторник состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с врио главы Мордовии Владимиром Волковым, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития республики. В завершение встречи глава государства вручил Волкову традиционную папку с обращениями жителей Мордовии, поступившими президенту РФ в ходе "прямой линии". По словам Путина, "вопросы традиционные, тем не менее, на некоторые нужно обратить особое внимание". В частности, это состояние сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках, в том числе в Саранске: построили новый микрорайон, но при этом нет ни одного детского садика.

"Речь идет о новых домах в районе улицы Т. Бибиной, сейчас там ведется активное жилищное строительство. Для детей первых новоселов мест было достаточно в имеющихся рядом детских садах. Сейчас район начал развиваться даже большими темпами, чем планировалось, поэтому вопрос считаю вполне обоснованным. Детский сад на улице Т. Бибиной предусмотрен генпланом, сейчас готовится проектно-сметная документация, в следующем году начнем строительство", — сказал Волков, слова которого РИА Новости процитировали в его пресс-службе.

Он подчеркнул, что создание полной социальной инфраструктуры в новых микрорайонах одновременно со строительством жилья у региональной власти в приоритете. "Вы видите, на примере ЖК "Юбилейный" — в первом микрорайоне которого, вместе с жилыми домами, был построен современный детский сад, большая спортивная площадка, несколько детских игровых городков, огромный торгово-развлекательный центр. Сейчас во втором микрорайоне – одновременно с жильем уже построена новая школа на 1450 мест, большой современный детский сад, достраиваем второй. Здесь будет поликлиника, отдел полиции, торговые центры, хорошие дороги, бульвар, спортивные и игровые площадки, все, что необходимо жителям. Это наша принципиальная позиция, поэтому жителям новостроек, уверяю, не о чем беспокоиться", — пояснил врио главы региона.

Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / dmitrimaruta
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Также Волков заверил, что все обращения, касающиеся строительства дорог в ряде сельских населенных пунктов, "будут отработаны, по каждой конкретной просьбе принято решение". По его словам, проблемы есть, даже потому, что дорожное полотно имеет свойство разрушаться, изнашиваться, требует ремонта и замены. Безусловно, есть в республике сельские населенные пункты, где и асфальт не везде, и дороги плохие, добавил врио главы региона.

"Мы активно работаем над этим, есть хорошие результаты. Красноречивый факт — в этом году на сельские дороги Мордовии направлено в два раза больше средств, чем обычно, и темпы эти мы намерены сохранить … За последние годы в республике проведена масштабная работа по строительству и ремонту сельских дорог", — отметил он.

Волков также сообщил, что все без исключения обращения будут детально изучены. "Подчеркну – все без исключения обращения будут детально изучены, рассмотрены, по каждому будет проведена работа, все взяты на мой личный контроль … Жители Мордовии могут быть уверены, что каждая их просьба будет услышана", — сказал врио главы республики.

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