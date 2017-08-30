В ЦИК отметили интерес россиян к ресурсам для поиска избирательных участков

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев отметил активность пользователей при обращении к интернет-ресурсам для поиска избирательных участков.

В ходе заседания ЦИК в среду Булаев отметил, что и на федеральном уровне, и в регионах действует несколько таких поисковых систем. Он также поблагодарил регионы за то, что они достаточно активно разрабатывали свои информационные ресурсы, которые позволяли бы избирателям определить свой избирательный участок или найти ближайший участок, на который они могли бы быть включены в список избирателей.

"Такие поисковые системы есть, они работают и анализ показывает, что обращение к этим поисковым системам идет достаточно активно", — сказал Булаев.