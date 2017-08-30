Эксперт предложил меры по снижению уровня потребления алкоголя

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На снижение уровня потребления алкоголя, в том числе и суррогатного, может повлиять изъятие их из визуального ряда в магазинах, поскольку в таком случае будет снижаться интерес к крепким напиткам вообще, считает президент фонда "Нет алкоголизму и наркомании" Олег Зыков.

Ранее "Известия" сообщили, что правительство РФ одобрило законопроект о наделении властей субъектов правом ограничивать продажи спиртосодержащей продукции. Поправки касаются таких товаров, как парфюмерия, косметика, бытовая химия, стеклоомывающие жидкости для автомобилей, лаки и краски.

"Идеальная версия — это полное изъятие их (алкогольных напитков — ред.) из визуального ряда, когда нет витрины, или есть специализированные магазины или специализированный отдел в многопрофильном магазине, где кроме каталога ничего нет… Это отразится на уровне снижения интереса к алкоголю", — отметил Зыков в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его словам, если не принимать в расчет именно уровень спроса, а просто механически что-либо запрещать, то люди все равно продолжат пить, в том числе и суррогаты, несмотря на ограничения.

"Что люди будут пить… на это влияет мода, уровень доходов конкретного человека, и уровень дохода в субъекте. Поэтому мы видим, как в некоторых субъектах больше потребляют легального алкоголя, в других — суррогаты. С моей точки зрения, решение, если оно вне контекста понимания уровня спроса, если это даже не пытаются рассматривать, а чисто механически принимают такое решение, может привести к самым неприятным результатам", — добавил Зыков.