Система образования в Ивановской области готова к новому учебному году

ИВАНОВО, 30 авг — РИА Новости. Все 882 образовательные организации Ивановской области успешно прошли проверку приемочных комиссий на предмет готовности к новому учебному году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Первого сентября в 822 образовательных организациях Ивановской области приступят к обучению более 167 тысяч человек, в том числе более 10,5 тысяч первоклассников. На подготовку к новому учебному году из бюджетов всех уровней направлено 416,2 миллиона рублей", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что при подготовке к новому учебному году в 26 школах проведен капитальный ремонт помещений, в 39 школ приобретено и установлено новое оборудование для столовых, в 16 школ — новое оборудование для медицинских кабинетов. Во всех образовательных организациях Ивановской области обеспечены необходимые условия антитеррористической и противопожарной безопасности.

В Ивановской области отсутствуют школы, работающие в три смены. Однако, доля ребят, обучающихся во вторую смену, составляет 8,8%. "В 2017 году регион будет вести строительство новых зданий школ в двух населенных пунктах. На эти цели в областном бюджете в 2017 году предусмотрено 130 миллионов рублей, в 2018 году — 616,2 миллиона рублей", — приводит пресс-служба слова губернатора области Павла Конькова.

Представитель пресс-службы добавил, что дошкольные образовательные учреждения в Ивановской области имеют возможность посещать все дети в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей с учетом вариативных и альтернативных форм дошкольного образования составляет в регионе 86,5%. В 2016 году в регионе введено 640 мест в дошкольных образовательных учреждениях. В текущем году планируется создать 430 дополнительных мест, в том числе, за счет завершения строительства детского сада на 240 мест в городе Кохме.

"Организации среднего профессионального образования ведут подготовку квалифицированных кадров по 65 профессиям и 72 специальностям", — заключил собеседник агентства.

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