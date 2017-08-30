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Общество

Росмолодежь: проект поиска молодых лидеров доказал жизнеспособность

16:0330.08.2017
(обновлено: 16:04 30.08.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой РосмолодежиРуководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев. Архивное фотоРуководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Всероссийский проект "Молодежная команда страны", направленный на поиск, отбор и подготовку молодых лидеров, доказал свою жизнеспособность, заявил в среду руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Цель проекта – поиск и подготовка талантливых представителей молодежи для работы в политической сфере и органах власти. В его рамках действуют два направления — "Молодые парламентарии" и "Молодые управленцы".

Участникам проекта, стартовавшего в апреле 2017 года, была предоставлена возможность попробовать себя в роли кандидатов на выборах органов местного самоуправления 10 сентября.

"Проект мы поддерживаем, поддерживаем совершенно осознанно… Он подтвердил свою жизнеспособность на первом этапе. Мы посмотрим, как пройдут свой самый главный, наверное, тест в жизни участники проекта 10 сентября, потому что какие угодно образовательные программы можно проводить, но избирать все равно будут люди", — сказал Бугаев на пресс-конференции в среду.

Всероссийский молодежный образовательный форум. Архивное фото
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи
Участниками проекта Росмолодежи могут стать порядка 200 тысяч человек
По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Натальи Кувшиновой, сегодня 1220 участников проекта из 14 регионов "являются самыми активными претендентами на право завоевания депутатского мандата соответствующих муниципальных уровней".

Среди наиболее активных регионов-участников проекта Кувшинова назвала Алтайский край, Вологодскую область и республику Северная Осетия-Алания.

Как в свою очередь заявила председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, порядка 200 наиболее активных участников проекта по направлению "Молодые политики" примут участие во Всероссийском молодежном форуме, который пройдёт в октябре этого года. Среди тем, которые будут обсуждаться на форуме, — трудоустройство молодёжи и организация детского отдыха.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида". Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида". Архивное фото
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