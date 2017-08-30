Более 170 тысяч липчан используют единую транспортную карту

ЛИПЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Более 170 тысяч жителей Липецкой области пользуются единой транспортной картой, из них почти 85 тысяч человек получили льготные карты, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Подать заявление на льготные транспортные карты можно в территориальных центрах управления социальной защиты населения, а также в отделениях Сбербанка России по Липецкой области до 1 сентября. На обеспечение перевозки льготной категории граждан в этом году в областном бюджете предусмотрено порядка 134 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что у персонифицированных карт есть ряд преимуществ перед единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Во-первых, чтобы подтвердить право на льготный проезд, не нужны другие документы, кроме самой карты. Ранее вместе с ЕСПБ пассажир обязан был предъявлять водителю удостоверение льготника или иной документ, дающий право на льготу. Во-вторых, карта изготавливается один раз и действует с момента ее активации и пополнения. В-третьих, использовать льготную транспортную карту можно и в маршрутках. В свою очередь, ЕСПБ нужно было каждый месяц покупать в отделении почтовой связи.

"Регион полностью переходит на электронную систему оплаты за пассажирские перевозки на территории Липецкой области. Это позволит упорядочить транспортные потоки, совершенствовать всю нашу работу и добиться того, чтобы распространить льготную оплату проезда не только на муниципальный транспорт, но и на коммерческий. Это то, о чем давно просят люди", — прокомментировал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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