В ХМАО опровергли слухи об отмене линеек из-за нападения на людей в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг — РИА Новости. Информация об отмене посвященных 1 сентября торжественных линеек в Сургуте в связи с нападением на людей в центре города не соответствует действительности, сообщило в среду правительство ХМАО.

Нападение на прохожих в центре города произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, в больнице находятся шестеро из них. Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Позже ряд региональных СМИ, ссылаясь на собственные источники среди родителей и представителей школ, сообщили, что из-за случившегося школы Сургута приняли решение не проводить торжественные линейки 1 сентября, опасаясь за безопасность детей.

"Сегодня об этом я разговаривал с заместителем главы Сургута Александром Пелевиным. Во всех школах, которые начинают свою работу 1 сентября, по многолетней традиции будут проведены линейки. Никаких оснований для использования такого механизма, как запрет линеек, нет", — приводятся на сайте правительства Югры слова заместителя губернатора региона Всеволода Кольцова.

Он также подчеркнул, что в школах Сургута, как и в других образовательных учреждениях округа, будут приняты все необходимые меры безопасности. В сообщении правительства ХМАО также отмечается, что существуют запасные планы проведения линеек, но они связаны с погодными условиями.

В городском управлении МВД РИА Новости пояснили, что сургутская полиция традиционно в конце августа и начале сентября переходит на усиленный вариант несения службы. Такие меры связаны не только с началом учебного года, но и с профессиональными праздниками работников нефтяной и газовой промышленности, которые ежегодно отмечаются на территории Сургута в первую неделю осени.