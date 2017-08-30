В Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Высокий и чрезвычайный классы пожароопасности сохранятся в Ростовской области в начале сентября, сообщает ГУ МЧС по региону.

"C 31 августа по 2 сентября местами в северо-западных, юго-восточных районах и в Приазовье Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Высокая пожароопасность (4 класс) сохранится в южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский), местами в северо-западных (Каменский), в Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский), центральных (Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновский, Константиновский, Усть-Донецкий) районах", — говорится в сообщении/

В этот период в области ожидаются локальные дожди от умеренных до сильных. В районах, где пройдут дожди, пожароопасность снизится до первого класса.

Неделей ранее в центре Ростова-на-Дону в крупном пожаре были повреждены почти 120 строений, за медицинской помощью обращались 58 человек, девять из них были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара считают "занесение постороннего источника зажигания".