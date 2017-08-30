В Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Высокий и чрезвычайный классы пожароопасности сохранятся в Ростовской области в начале сентября, сообщает ГУ МЧС по региону.
В этот период в области ожидаются локальные дожди от умеренных до сильных. В районах, где пройдут дожди, пожароопасность снизится до первого класса.
Неделей ранее в центре Ростова-на-Дону в крупном пожаре были повреждены почти 120 строений, за медицинской помощью обращались 58 человек, девять из них были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара считают "занесение постороннего источника зажигания".