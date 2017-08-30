Выход из Кремля через ворота Спасской башни временно закрыт для посетителей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ сообщает, что с 4 сентября по 25 октября выход посетителей из Московского Кремля через ворота Спасской башни осуществляться не будет из-за модернизации прохода.

"В связи с проведением работ по модернизации пункта пропуска в Московский Кремль через Спасский проход, выход посетителей из Московского Кремля через ворота Спасской башни в период с 4 сентября по 25 октября 2017 года осуществляться не будет", — говорится в сообщении.