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Общество

Численность коренных жителей на Ямале выросла на 11% за 10 лет

15:2430.08.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтойбище родовой общины коренных малочисленных народов Севера Дянки-Кой в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фотоСтойбище родовой общины коренных малочисленных народов Севера Дянки-Кой в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Численность коренных жителей на Ямале за 10 лет выросла на 11% до 42 тысяч человек, что составляет 20% от общего числа всех коренных малочисленных народов России, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Такое заявление глава региона сделал в ходе VII Международной встречи представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности. Мероприятие в эти дни проходит в ямальском поселке Сабетта, сообщает в среду правительство.

"Глава арктического региона отметил, что освоение северного края не нарушило самобытного уклада жизни коренных жителей. Численность местного населения за последние 10 лет выросла на 11% и превышает сегодня 42 тысячи человек, что составляет 20% от общего числа всех коренных малочисленных народов Российской Федерации. Причем, 14 тысяч ямальских жителей тундры ведут традиционный, кочевой образ жизни и выпасают самое большое в мире стадо северных оленей", — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что ямальская система социальных гарантий для местного населения признана одной из самых крепких в мире. При этом законодательство Ямала постоянно совершенствуется. "Наш региональный опыт с каждым годом вызывает все больший интерес у мирового сообщества. Представители Ямало-Ненецкого автономного округа являются полноправными участниками сессий и рабочих групп Постоянного форума Организации объединенных наций по вопросам коренных народов мира", — отметил глава Ямала.

Кобылкин остановился и на вопросах экологической безопасности. Для мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения на Ямале создана сеть круглогодичных стационаров. Один из них развернут в самой северной точке Ямала — на острове Белый, который полностью очищен от промышленного мусора. В рамках международной научной программы, учрежденной Россией, Китаем и Европой, при поддержке "Ямал СПГ" в округе создается международная исследовательская станция, отмечает правительство.

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