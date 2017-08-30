Алексей Воробьев станцевал брейк-данс в проекте "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Певец Алексей Воробьёв выступил в проекте НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik "Ты Супер" Танцы", сообщает пресс-служба телеканала.

Певец исполнил одну из своих композиций и попытался вспомнить основы уличных танцев, чтобы поддержать своего тезку — 16-летнего Алексея Савельева-Белоусова, воспитанника школы-интерната из города Хвалынска Саратовской области, который с 2011 года занимается брейк-дансом.Воробьев рассказал, что в подростковом возрасте также увлекался этим стилем.

"Понимаю, что это огромный труд. Отбиваются бока, ноги, локти… Но в этой хореографии, помимо канонов, есть огромный простор для импровизации — и каждый танцор может показать себя таким, какой он есть", — сказал певец. Он пожелал своему тезке не бояться: "Все моменты, о которых человек однажды жалеет — это те, когда он испугался, сделал шаг назад".

Увидеть выступление Алексея Воробьева и Алексея Савельева-Белоусова зрители смогут в эту субботу, 2 сентября, в 20.00.

© Фото : PR НТВ Певец Алексей Воробьев и участник проекта "Ты супер! Танцы" Алексей Савельев-Белоусов © Фото : PR НТВ Певец Алексей Воробьев и участник проекта "Ты супер! Танцы" Алексей Савельев-Белоусов

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